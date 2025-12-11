Malore per Riccardo Chailly  alla Scala Interrotta la rappresentazione della Lady Macbeth Il maestro portato in ospedale

Durante la rappresentazione della «Lady Macbeth» alla Scala, Riccardo Chailly ha accusato un malore, interrompendo lo spettacolo. La direzione del teatro ha deciso di portarlo in ospedale, mentre il maestro non è tornato in scena dopo il secondo intervallo. La serata è stata rapidamente segnata da questa imprevista emergenza.

La decisione della direzione del teatro milanese. Il direttore d'orchestra non è rientrato in scena dopo il secondo intervallo.

