Malore per Riccardo Chailly alla Scala Interrotta la rappresentazione della Lady Macbeth Il maestro portato in ospedale

Durante la rappresentazione della «Lady Macbeth» alla Scala, Riccardo Chailly ha accusato un malore, interrompendo lo spettacolo. La direzione del teatro ha deciso di portarlo in ospedale, mentre il maestro non è tornato in scena dopo il secondo intervallo. La serata è stata rapidamente segnata da questa imprevista emergenza.

La decisione della direzione del teatro milanese. Il direttore d'orchestra non è rientrato in scena dopo il secondo intervallo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Malore per Riccardo Chailly alla Scala. Interrotta la rappresentazione della «Lady Macbeth». Il maestro portato in ospedale

Malore del maestro Riccardo Chailly mentre dirige alla Scala: opera sospesa. Il direttore ricoverato in ospedale - L'annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo dell'opera ma già prima erano circolate voci che il maestro, 72, non si sentisse bene. Secondo msn.com

Malore per il maestro Chailly alla Scala, interrotta la replica della Lady Macbeth - L'opera che ha aperto la stagione lirica del teatro milanese il 7 dicembre. Come scrive rainews.it

Il direttore Riccardo Chailly ha avuto un malore. E per questo il Teatro alla Scala ha deciso di interrompere e non proseguire la rappresentazione di 'Una lady Macbeth del distretto di Mcesk'. L'annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo dell'opera che lo Vai su X

Stezzano sotto choc, Riccardo Trovesi muore dopo un malore improvviso La comunità di Stezzano è profondamente scossa dalla morte improvvisa di Riccardo Trovesi, 58 anni, guardia giurata della Gsi Security Group di Treviglio. L’uomo è stato colto da un - facebook.com Vai su Facebook