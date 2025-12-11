Malore per il Maestro Riccardo Chailly soccorso e ricoverato | interrotta Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk

11 dic 2025

Il Maestro Riccardo Chailly ha avuto un malore durante la direzione della seconda recita di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk mercoledì 10 dicembre, richiedendo soccorso e un successivo ricovero. L'evento ha interrotto l'esecuzione dell'opera, suscitando attenzione e preoccupazione tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

