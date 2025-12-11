Malore per il Maestro Riccardo Chailly ricoverato | interrotta Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk

Il Maestro Riccardo Chailly è stato ricoverato dopo aver accusato un malore durante la seconda recita di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. L'episodio si è verificato mercoledì 10 dicembre, interrompendo lo spettacolo all'inizio del secondo atto.

Il Maestro Riccardo Chailly ha avuto un malore mercoledì 10 dicembre. Il direttore d'orchestra stava dirigendo la seconda recita del melodramma Una lady Macbeth del distretto di Mcensk, ma si è interrotto all'inizio del secondo atto. Soccorso e trasportato al Monzino, è stato ricoverato in codice giallo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

ULTIM’ORA Il Maestro Riccardo Chailly ha avuto un malore mentre stava dirigendo la seconda recita del melodramma Una lady Macbeth del distretto di Mcensk Mentre lasciava il Teatro alla Scala è stato salutato dallo scrosciante applauso e dai cori dei pres - facebook.com Vai su Facebook

Malore per Chailly alla Scala: Macbeth sospesa e pubblico a casa. Il maestro portato in ospedale Vai su X

Malore alla Scala mentre dirige “Lady Macbeth”: portato via il maestro Riccardo Chailly tra gli applausi dei loggionisti - Il direttore d'orchestra colto da malore durante la rappresentazione alla Scala: spettacolo interrotto e maestro portato al Monzino ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Malore per Chailly alla Scala: cos’è successo e come sta il maestro - Il maestro 72enne si è sentito male mentre stava dirigendo, mercoledì 10 dicembre, la replica dello spettacolo Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, l’opera ... Come scrive msn.com