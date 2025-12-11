Malore per il maestro Riccardo Chailly alla Scala | interrotta la seconda recita dell’opera
Il malore improvviso durante la rappresentazione. Un improvviso malore ha costretto il maestro Riccardo Chailly a interrompere la seconda recita di Una lady Macbeth del distretto di Mcensk al Teatro alla Scala. La sera del 10 dicembre, mentre stava dirigendo l'opera, il celebre direttore d'orchestra ha accusato un problema di salute ed è stato accompagnato in ospedale. Il pubblico, impotente, ha potuto soltanto lasciare la sala dopo aver dedicato al maestro oltre dieci minuti di applausi. Interruzione dopo il secondo intervallo. L'annuncio ufficiale è arrivato al termine del secondo intervallo dell'opera, che aveva inaugurato la stagione scaligera il 7 dicembre.
