Milano, 10 dicembre 2025 – Paura alla Scala: il direttore Riccardo Chailly ha avuto un malore. E per questo il Teatro ha deciso di interrompere e non proseguire la rappresentazione di Una lady Macbeth del distretto di Mcesk. L'annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo dell'opera che lo scorso 7 dicembre ha inaugurato la stagione lirica del teatro con undici minuti di applausi. Sul posto sono intervenute un' ambulanza e l'automedica e Chailly è stato portato in ospedale. Già prima erano circolate voci che il maestro, 72 anni compiuti lo scorso febbraio, non si sentisse bene. l primo intervallo si è prorogato di circa un quarto d'ora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
