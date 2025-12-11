Malore alla Scala mentre dirige Lady Macbeth | portato via il maestro Riccardo Chailly tra gli applausi dei loggionisti
Malore per il maestro Riccardo Chailly mentre, mercoledì sera, dirigeva la seconda rappresentazione di “Una lady Macbeth del distretto di Mcensk” al Teatro alla Scala. Dopo il secondo intervallo dell’opera che il 7 dicembre ha inaugurato la nuova stagione lirica del Teatro milanese con grande successo di pubblico, la rappresentazione è stata interrotta. Il coordinatore artistico del teatro, Paolo Gavazzeni, è salito sul palcoscenico e ha spiegato al pubblico la situazione. Il direttore è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Monzino. Settantadue anni, alla sua ultima stagione come direttore musicale ma con ancora tanti progetti in futuro con il teatro e con il festival di Lucerna di cui sarà alla guida fino al 2028, Chailly ha mostrato qualche segno di “ stanchezza ” agli orchestrali e già al primo intervallo, che è durato una decina di minuti più del previsto, era girata la voce che non si sentisse bene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
