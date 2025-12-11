Malore alla Scala interrotta l’opera | il maestro Chailly lascia il podio pubblico a casa

Durante la replica di Una Lady Macbeth del Distretto di Mcensk al Teatro alla Scala, il maestro Riccardo Chailly ha accusato un malore, interrompendo l’esibizione e lasciando il podio. La scena ha generato forte apprensione tra il pubblico, mentre l’evento ha suscitato preoccupazione per le condizioni del maestro.

Momenti di forte apprensione questa sera al Teatro alla Scala, dove il maestro Riccardo Chailly è stato colto da un malore mentre dirigeva la replica di Una lady Macbeth del distretto di Mcensk, l'opera con cui il 7 dicembre si è aperta la stagione 2024-2025. L'episodio si è verificato alla fine del terzo atto: Chailly, visibilmente sofferente, è stato accompagnato fuori dalla sala, impossibilitato a tornare sul podio. Il pubblico, inizialmente lasciato in attesa, ha vissuto momenti di incertezza mentre dietro le quinte si cercava di capire se fosse possibile proseguire. Dopo circa 40 minuti, l'annuncio ufficiale: lo spettacolo non sarebbe ripreso.

Malore per il maestro Chailly alla Scala, interrotta la replica della Lady Macbeth - L'opera che ha aperto la stagione lirica del teatro milanese il 7 dicembre. rainews.it scrive

Scala, malore per il maestro Chailly: guardia medica in teatro, interrotta l'opera - Il maestro Riccardo Chailly è stato colto da un malore mentre questa sera dirigeva la seconda recita di “Una lady Macbeth del distretto di Mcensk” al Teatro alla Scala. Scrive adnkronos.com

