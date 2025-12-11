maledetti amici veronesi haber in scena al tenda

Il 29 dicembre alle 21 al Teatro Tenda di Arezzo va in scena

Si chiama " Maledetti amici " ed è lo spettacolo in programma il 29 dicembre prossimo alle ore 21 al Teatro Tenda di Arezzo. Sul palco Giovanni Veronesi e Alessandro Haber insieme in teatro con una “chiacchierata musicale” tra vecchi compagni d’avventure. Uno spettacolo senza scaletta fissa, fatto di improvvisazione, racconti, aneddoti e tanta autoironia, tra teatro e reunion. Un viaggio leggero e sincero, dove i protagonisti si mettono a nudo con ironia e complicità. “Maledetti amici” è diretto da Giovanni Veronesi, regista, attore e sceneggiatore toscano, che, dopo lo show televisivo del 2019 “Maledetti amici miei” e dopo lo spettacolo “Due maledetti amici” con Rocco Papaleo, torna sul palco per coinvolgere il pubblico insieme all’attore, regista, scrittore e sceneggiatore Alessandro Haber. 🔗 Leggi su Lanazione.it