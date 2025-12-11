Maledetti amici Veronesi-Haber in scena al Tenda

Lanazione.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 dicembre alle 21 al Teatro Tenda di Arezzo va in scena

Si chiama " Maledetti amici " ed è lo spettacolo in programma il 29 dicembre prossimo alle ore 21 al Teatro Tenda di Arezzo. Sul palco Giovanni Veronesi e Alessandro Haber insieme in teatro con una “chiacchierata musicale” tra vecchi compagni d’avventure. Uno spettacolo senza scaletta fissa, fatto di improvvisazione, racconti, aneddoti e tanta autoironia, tra teatro e reunion. Un viaggio leggero e sincero, dove i protagonisti si mettono a nudo con ironia e complicità. “Maledetti amici” è diretto da Giovanni Veronesi, regista, attore e sceneggiatore toscano, che, dopo lo show televisivo del 2019 “Maledetti amici miei” e dopo lo spettacolo “Due maledetti amici” con Rocco Papaleo, torna sul palco per coinvolgere il pubblico insieme all’attore, regista, scrittore e sceneggiatore Alessandro Haber. 🔗 Leggi su Lanazione.it

maledetti amici veronesi haber in scena al tenda

© Lanazione.it - "Maledetti amici". Veronesi-Haber in scena al Tenda

"Maledetti amici". Veronesi-Haber in scena al Tenda - Si chiama " Maledetti amici " ed è lo spettacolo in programma il 29 dicembre prossimo alle ore 21 al Teatro Tenda di Arezzo. Riporta lanazione.it

maledetti amici veronesi haber“Maledetti amici”: ultimo dell’anno a teatro con Veronesi, Haber e i Musica da Ripostiglio - Al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, in provincia di Grosseto, lo spettacolo "Maledetti amici". Scrive grossetonotizie.com