Malan | l’oro delle riserve auree è degli italiani Non è piovuto dal cielo e non è un regalo di banche estere
Lucio Malan di Fratelli d’Italia sottolinea che le riserve auree italiane sono un patrimonio nazionale, frutto di una lunga battaglia politica iniziata nel 2014. In un’intervista a Libero Quotidiano, il senatore evidenzia come questa conquista non sia casuale, ma il risultato di un impegno costante per garantire che l’oro delle riserve rimanga negli italiani.
Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato e promotore dell’emendamento sull’oro italiano, spiega in una intervista a Libero Quotidiano che questa è “una storica battaglia di Fratelli d`Italia che la portò in Aula nel 2014 e poi nel 2019, per cui non è certo una novità. Quell’oro non è piovuto dal cielo e non è nemmeno un regalo di qualche banca centrale estera, ma è dovuto al duro lavoro degli italiani”. Perchè “Le riserve auree appartengono al popolo italiano e sono gestite in autonomia dalla Banca d`Italia” Norma di buonsenso. L’emendamento rappresenta “La nostra è un’affermazione di principio e francamente non capisco tutta questa opposizione a una norma di buonsenso » sottolinea Malan che continua “ A me sembra ovvio che casa mia è di mia proprietà, mentre se qualcuno sostiene che non posso dirlo mi viene quasi il sospetto che voglia prendersela. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
