Malak El Koudri domina l' European Grand Prix Final 2025 di Taekwondo
Malak El Koudri, giovane atleta dell'Accademia Taekwondo Modena, ha brillato all'European Grand Prix Final 2025 di Sarajevo, conquistando il primo posto. La sua prestazione eccezionale l'ha consacrata protagonista della massima competizione europea per club, coinvolgendo i migliori 16 atleti del continente.
Prestazione sontuosa di Malak El Koudri, giovanissima atleta di punta dell' Accademia Taekwondo Modena del Maestro Andrea Rocciola che lo scorso weeekend ha dominato e stravinto l'EGP Final 2025 Di Sarajevo, la massima competizione europea per club che ha visto la partecipazione dei migliori 16. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In bocca al lupo agli atleti della Accademia Taekwondo Modena MALAK EL KOUDRI e MOHAMMAD KACHAKECHE che qualificati fra i migliore 16 atleti della loro categoria disputeranno oggi il EUROPEAN GRAND PRIX FINAL In bocca al lupo agli atleti e - facebook.com Vai su Facebook
Malak El Koudri domina l'European Grand Prix Final 2025 di Taekwondo - Prestazione sontuosa di Malak El Koudri, giovanissima atleta di punta dell' Accademia Taekwondo Modena del Maestro Andrea Rocciola che lo scorso weeekend ha dominato e stravinto l'EGP Final 2025 Di ... Da modenatoday.it
Giovani promesse, Malak El Koudri vicecampionessa mondiale di taekwondo - Prestazione da sogno per la giovane atleta modenese Malak El Koudri dell'Accademia Taekwondo Modena, protagonista sabato ai Campionati del Mondo Cadetti di Taekwondo a Fujairah. Lo riporta modenatoday.it