Malak El Koudri domina l' European Grand Prix Final 2025 di Taekwondo

Malak El Koudri, giovane atleta dell'Accademia Taekwondo Modena, ha brillato all'European Grand Prix Final 2025 di Sarajevo, conquistando il primo posto. La sua prestazione eccezionale l'ha consacrata protagonista della massima competizione europea per club, coinvolgendo i migliori 16 atleti del continente.

