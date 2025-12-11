Mainoo verso il Napoli lo United lo farà partire solo ad alcune condizioni

Dailynews24.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kobbie Mainoo si avvicina al Napoli, con l'interesse crescente degli azzurri. Tuttavia, il Manchester United valuta la cessione del giovane talento solo verso la fine della finestra invernale di mercato, ponendo alcune condizioni. La trattativa coinvolge anche una forte concorrenza, rendendo il trasferimento ancora in bilico.

Kobbie Mainoo si avvicina al Napoli e potrebbe presto diventare un calciatore partenopeo. Gli azzurri stanno premendo con il Manchester United, che però punterebbe a mandarlo via solo verso la fine della finestra invernale di calciomercato Non poca concorrenza Kobbie Mainoo piace, e non poco, alla squadra di Aurelio De Laurentiis. La difficoltà, però, sta . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

