Mainoo verso il Napoli lo United lo farà partire solo ad alcune condizioni
Kobbie Mainoo si avvicina al Napoli, con l'interesse crescente degli azzurri. Tuttavia, il Manchester United valuta la cessione del giovane talento solo verso la fine della finestra invernale di mercato, ponendo alcune condizioni. La trattativa coinvolge anche una forte concorrenza, rendendo il trasferimento ancora in bilico.
Kobbie Mainoo si avvicina al Napoli e potrebbe presto diventare un calciatore partenopeo. Gli azzurri stanno premendo con il Manchester United, che però punterebbe a mandarlo via solo verso la fine della finestra invernale di calciomercato Non poca concorrenza Kobbie Mainoo piace, e non poco, alla squadra di Aurelio De Laurentiis. La difficoltà, però, sta . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
CALCIOMERCATO - Fabrizio #Romano tramite il suo canale YouTube: "#Mainoo rappresenta una delle priorità del Napoli, non è l'unico nome in lista ma è nei primi tre posti. Manna non ha smentito l'interesse, i sorrisi parlano più di mille parole. Continuo a rip - facebook.com Vai su Facebook
Mainoo verso il Napoli, lo United lo farà partire solo ad alcune condizioni - Kobbie Mainoo si avvicina al Napoli e potrebbe presto diventare un calciatore partenopeo. Lo riporta dailynews24.it
Romano: “Il Napoli resta su Mainoo, dipende tutto dal tecnico Amorim e dal Manchester United” - Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, tramite il suo canale Youtube riferisce gli ultimi aggiornamenti su Kobbie Mainoo, centrocampista del ... Come scrive iamnaples.it