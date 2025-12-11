Mainoo piace al Napoli Romano | È una priorità ma la concorrenza è enorme
Kobbie Mainoo continua a essere un nome caldo nel mercato azzurro, con il Napoli che lo considera una priorità. Tuttavia, la concorrenza per il giovane talento è molto forte, rendendo la trattativa complessa e ricca di sfide.
"> Kobbie Mainoo resta un obiettivo concreto per il Napoli. Le squadre interessate al centrocampista del Manchester United sono molte, come spiegato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. «Mainoo è una delle priorità del Napoli anche se non è l’unico nome a centrocampo, ma è tra i primi della lista», ha dichiarato il giornalista. Romano sottolinea come il club azzurro stia monitorando la situazione con attenzione: «Manna è prudente, non smentisce l’interesse e Mainoo è davvero interessato, ma su di lui ci sono oltre dieci club. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
