Mainoo Juve è bagarre totale per il centrocampista del Manchester United | oltre dieci club sulle sue tracce tutti gli aggiornamenti

Mainoo Juve, concorrenza spietata con il Napoli di Conte in prima fila e una lista di pretendenti lunghissima che attende solo la mossa dello United. Il calciomercato è una macchina che non si ferma mai e, anche a mesi di distanza dalle finestre di trattativa, i nomi dei talenti più cristallini del panorama europeo iniziano a circolare con insistenza sulle scrivanie dei direttori sportivi. Uno dei profili che sta accendendo le fantasie delle big del vecchio continente è senza dubbio quello di Kobbie Mainoo, il gioiello del centrocampo del Manchester United. Fabio Romano ha dipinto uno scenario tanto affascinante quanto complesso per i colori bianconeri.