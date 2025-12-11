Mainoo al Napoli? Romano si sbilancia: una decisione inaspettata può cambiare tutto. Il club partenopeo, alle prese con molte assenze nel centrocampo, è pronto a intervenire nel mercato di gennaio per rinforzare la linea mediana, considerando anche eventuali sorprese nelle scelte di mercato che potrebbero influenzare il futuro della squadra.

Il Napoli sicuramente si muoverà nel mercato di gennaio per acquistare un centrocampista. Gli azzurri devono infatti fronteggiare una vera e propria emergenza nel reparto, che è attualmente privo per infortunio di Anguissa, De Bruyne, Lobotka e Gilmour. Il primo nome nella lista azzurra per intervenire nel reparto resta quello di Kobbie Mainoo, ma Fabrizio Romano avverte: lo United non vorrà liberarlo subito e a cuor leggero. Romano: "Mainoo non verrà liberato ad inizio gennaio". Di seguito le parole dell'esperto di mercato sulla trattativa: "Manna non ha chiuso le porte a Mainoo, anzi: i sorrisi parlano più di mille parole.