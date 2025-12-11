Mail a raffica per boicottare l’azienda concorrente | Evitatela Effetto boomerang | condannati a risarcire

Un’operazione di email massiva indirizzata a clienti e fornitori ha scatenato un effetto boomerang, portando alla condanna degli autori a risarcire danni. La comunicazione, dal tono minaccioso, invitava a evitare rapporti con un’azienda concorrente, ma ha avuto conseguenze legali impreviste.

Rimini, 11 dicembre 2025 – Una mail, spedita a raffica a oltre mille clienti e fornitori, con un messaggio secco e allarmante: "Confidiamo che eviterete ogni rapporto commerciale" con l'azienda concorrente. Un avvertimento durissimo da parte di Ivision group, azienda del riminese nel settore dell'aspirazione industriale nei confronti della pesarese Italy Vacuum srl, assistita dall'avvocato Maurizio Terenzi, motivato da accuse di copie, furti di proprietà intellettuali e comportamenti illeciti da parte di ex collaboratori. Woolrich, lettera al veleno dei dipendenti: "Ascoltateci, abbiamo tenuto in piedi l'azienda" La mail contro la concorrenza si è trasformata in un boomerang.

