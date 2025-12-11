Magia di Natale in Via Gioberti

Il 11 dicembre 2025, Via Gioberti a Firenze si trasforma in un luogo di magia natalizia, tra luci scintillanti, sorprese e momenti di solidarietà. Un appuntamento che invita residenti e visitatori a condividere l’atmosfera festiva e a vivere un pomeriggio ricco di emozioni e calore umano.

Firenze, 11 dicembre 2025 – Domenica pomeriggio Via Gioberti a Firenze si accende ancora una volta dello spirito più brillante dell'anno, quello che mescola luci, sorprese e una generosa dose di solidarietà. Per il secondo anno consecutivo i volontari dell'Associazione Banda Albereta animeranno lo shopping natalizio trasformando la strada in un piccolo universo festoso, popolato da Babbo Natale e dai suoi inseparabili Elfi, pronti ad accogliere i bambini con una grande sorpresa. L'occasione è di quelle da non perdere perché i più piccoli potranno consegnare direttamente nelle mani di Babbo Natale la loro letterina, vivendo quel momento irripetibile che solo la magia delle feste sa regalare.

