Magazzino in fiamme a Umbertide la Procura | Rischi ignorati Imprenditore a processo

Un incendio ha distrutto un magazzino a Umbertide il 25 gennaio 2023. La Procura di Perugia ha aperto un procedimento penale nei confronti del legale rappresentante dell’azienda coinvolta, accusato di aver trascurato i rischi che hanno portato alla devastante fiamma. L’imprenditore è ora sotto processo, mentre si indaga sulle cause e sulle responsabilità dell’incidente.

La Procura della Repubblica di Perugia ha portato davanti al giudice del Tribunale penale il legale rappresentate di un’azienda, difeso dall’avvocato Angelo Frioni, ritenuto responsabile dell’incendio che il 25 gennaio 2023 devastò un capannone in via Morandi a Umbertide. Incendio che causò danni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

