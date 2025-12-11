Madison Keys racconta l'incubo degli appuntamenti per le tenniste | gli uomini non capirebbero
Madison Keys, numero 7 del mondo nel tennis, condivide i ricordi dei suoi primi appuntamenti amorosi, descrivendoli come un vero e proprio incubo. La tennista americana racconta come certi momenti, vissuti in passato, abbiano complicato le sue relazioni, offrendo uno sguardo sincero sulle difficoltà di conciliare la vita sentimentale con la carriera sportiva.
