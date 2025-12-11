Macron fa l’artista per aver visibilità e spazza via le vetrate di Notre-Dame
Il presidente francese Emmanuel Macron si distingue per le sue iniziative artistiche, ora visibili al Grand Palais. In mostra le nuove finestre moderne di Notre-Dame, una scelta controversa che mira a sostituire le vetrate ottocentesche risparmiate dal incendio del 2019, suscitando dibattiti sulla conservazione storica e l’innovazione architettonica.
Sono in mostra al Grand Palais le nuove finestre moderne che il presidente francese vuole a tutti i costi mettere al posto di quelle ottocentesche, risparmiate dal rogo del 2019. Nonostante un coro di proteste. La sostituzione delle vetrate di Notre-Dame «s’ha da fare», lo ha deciso Emmanuel Macron. E così, da ieri, è possibile vedere il modello a grandezza naturale delle sei future vetrate realizzate dall’artista Claire Tabouret. Le opere sono esposte al Grand Palais sugli Champs Elysées. 🔗 Leggi su Laverita.info
