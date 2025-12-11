Machado torna in pubblico dopo 11 mesi

Maria Corina Machado, Premio Nobel per la Pace, ritorna in pubblico dopo 11 mesi. L'esponente politica venezuelana ha salutato i sostenitori dal balcone di un hotel a Oslo, segnando un momento importante nel suo impegno pubblico dopo un lungo periodo di assenza.

Maria Corina Machado,Nobel per la Pace, è tornata in pubblico dopo 11 mesi. L'esponente politica venezuelana ha salutato i sostenitori dal balcone dell'hotel a Oslo, dove è arrivata alcune ore fa.Giunta troppo tardi per la cerimonia di conferimento del premio Machado ha comunque ricevuto il riconosci mento 'in absentia'. L'ultima uscita pubblica dell'oppositrice del governo venezuelano risale al 9 gennaio scorso, a Caracas, durante la manifestazione diprotesta in occasione del terzo insediamento di Nicolas Maduro.