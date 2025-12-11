Machado fuga per il Nobel Blitz Usa su una petroliera

María Corina Machado, candidata al Nobel per la Pace, non è riuscita a salire sul palco a Oslo, ma il suo viaggio verso il prestigioso premio, svelato dal Wall Street Journal, rivela un contesto di tensione internazionale e strategia nascosta. La sua assenza suscita curiosità e apre nuovi scenari sulla competizione per il riconoscimento.

María Corina Machado non è arrivata in tempo sul palco del Nobel per la Pace ieri a Oslo, ma il suo viaggio rivelato dal Wall Street Journal dice più di qualsiasi discorso. La leader dell'opposizione venezuelana è salpata dalla costa del Venezuela su una barca diretta a Curaçao, prima tappa della sua fuga verso l'Europa, dopo oltre un anno trascorso in clandestinità per evitare l'arresto. Una scena da romanzo d'avventura, perfettamente coerente con ciò che significa oggi opporsi alla dittatura, ipocrita e sanguinaria di Nicolás Maduro. La sua suite al Grand Hotel di Oslo la celebre «Nobel Suite», riservata ai vincitori del premio è rimasta dunque vuota.

Nobel in absentia, ma in arrivo. La fuga di Machado via Curaçao verso Oslo: "Ma presto tornerò in Venezuela" - Maria Corina Machado non c'era alla cerimonia di consegna del premio Nobel per la pace, ritirato dalla figlia Ana, che annuncia: "Fra qualche ora ... Scrive huffingtonpost.it

L'accusa di Machado, Nobel in fuga: «In Venezuela terrorismo di Stato» - Maduro non si è presentata per ricevere il Premio a Oslo. Si legge su avvenire.it

