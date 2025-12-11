Machado dal nascondiglio segreto in Venezuela a Oslo per ritirare il Nobel

L'articolo racconta la sorprendente fuga di Machado, nascosto in Venezuela, che ha attraversato vari checkpoint travestito e con una parrucca prima di raggiungere Oslo e ricevere il Nobel. Una vicenda avvolta nel mistero e nelle strategie di anonimato, che mette in luce un percorso straordinario e segreto.

"Travestita e con una parrucca ha passato decine di checkpoint, raggiunto in barca Curacao dove ha preso l'aereo privato. Abbiamo avuto l'aiuto del governo americano per venire qui". La leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado racconta l'avventuroso viaggio per raggiungere la Norvegia per ritirare il Premio Nobel per la Pace. Da un anno viveva nascosta in Venezuela. I tre figli, per sicurezza, li aveva inviati all'estero. Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, il viaggio segreto è durato tre giorni, a partire da lunedì scorso quando ha lasciato il nascondiglio dove ha vissuto, a Caracas, dirigendosi verso un villaggio di pescatori sulla costa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Machado, dal nascondiglio segreto in Venezuela a Oslo per ritirare il Nobel

