Maceratese vissuta una grande emozione
La Maceratese ha vissuto un momento di grande emozione, sottolineato dalla fiducia trasmessa dall’allenatore durante una partita cruciale. La sensazione di sicurezza derivata dall’1-1 ha rafforzato il morale della squadra, evidenziando l’importanza di un clima di fiducia in situazioni delicate.
"Entrare su un risultato delicato come l’1-1 mi ha trasmesso molta più sicurezza, in quanto ho percepito tanta fiducia da parte dell’allenatore. Se la mia prestazione è andata bene, gran parte del merito è certamente suo". Sono le parole pronunciate all’ufficio stampa biancorosso dal diciassettenne Riccardo Arbusti che Possanzini non ha esitato a gettare nella mischia nell’importante sfida contro l’ UniPomezia. Il giovane è entrato nell’intervallo di una partita poi vinta dalla Maceratese che ha così conquistato 3 punti preziosi per la classifica. Non è stato un match semplice. "È stata – aggiunge – una partita molto tirata e difficile, però siamo stati molto bravi e l’abbiamo portata a casa dando il massimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Una giornata di rugby autentico, vissuta con lo spirito di chi crede davvero nella forza educativa e unificante di questo sport. Il quadrangolare andato in domenica 16 novembre a Biella, all’indomani del test match Italia–Sudafrica di Torino, ha sancito molto più - facebook.com Vai su Facebook
"Maceratese, vissuta una grande emozione" - Le parole del 17enne Arbusti al debutto: "È stato fondamentale percepire la fiducia dell’allenatore, mi ha dato sicurezza" ... Riporta sport.quotidiano.net