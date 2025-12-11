maceratese vissuta una grande emozione

La Maceratese ha vissuto un momento di grande emozione, sottolineato dalla fiducia trasmessa dall’allenatore durante una partita cruciale. La sensazione di sicurezza derivata dall’1-1 ha rafforzato il morale della squadra, evidenziando l’importanza di un clima di fiducia in situazioni delicate.

"Entrare su un risultato delicato come l'1-1 mi ha trasmesso molta più sicurezza, in quanto ho percepito tanta fiducia da parte dell'allenatore. Se la mia prestazione è andata bene, gran parte del merito è certamente suo". Sono le parole pronunciate all'ufficio stampa biancorosso dal diciassettenne Riccardo Arbusti che Possanzini non ha esitato a gettare nella mischia nell'importante sfida contro l' UniPomezia. Il giovane è entrato nell'intervallo di una partita poi vinta dalla Maceratese che ha così conquistato 3 punti preziosi per la classifica. Non è stato un match semplice. "È stata – aggiunge – una partita molto tirata e difficile, però siamo stati molto bravi e l'abbiamo portata a casa dando il massimo.