Ma perché? Bufera sul presepe a Montecitorio la protesta dei deputati | come è fatto

Quest'anno, il presepe natalizio all’ingresso della Camera dei deputati sta attirando l’attenzione più per le sue mancanze che per la sua estetica, scatenando una protesta tra i deputati. Le assenze di alcune figure simboliche hanno sollevato molte polemiche, trasformando la tradizionale rappresentazione in un tema di discussione politica e sociale.

All’ingresso della Camera dei deputati, quest’anno, il presepe natalizio non sta facendo parlare per la sua bellezza, bensì per due assenze ingombranti. Le statuette che da un millennio, secondo la tradizione, scaldano il Bambino nella grotta. Una mancanza che non è certo sfuggita agli occhi più attenti, in particolare ai parlamentari meridionali, storicamente legati all’iconografia sacra e al presepe popolare. Nel giro di poche ore, quel vuoto ha acceso un dibattito imprevisto, in cui incredulità, ironia e identità culturale si sono intrecciate come raramente accade tra i corridoi di Montecitorio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it