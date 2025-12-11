Ma che ti ridi? La reazione sguaiata di Travaglio fa sbroccare l’ospite della Gruber

Durante una recente puntata, Marco Travaglio ha avuto una reazione sguaiata che ha provocato l’irritazione dell’ospite di La 7. Il confronto ha acceso i riflettori su come il dibattito sulla guerra in Ucraina si intrecci con le tensioni politiche italiane, suscitando discussioni e reazioni tra pubblico e opinionisti.

Il dibattito sugli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina continua a catturare l’attenzione dell’opinione pubblica, non solo per le implicazioni internazionali ma anche per le conseguenze sul dibattito politico interno. L’ultima puntata di Otto e Mezzo, programma di approfondimento politico di La7 condotto da Lilli Gruber, ha fatto emergere tensioni tra gli ospiti, con un acceso confronto sulle strategie internazionali e sull’ integrazione europea. Leggi anche: “Senza vaselina”. Travaglio provoca Lilli Gruber: la lite in diretta Ospite in studio, il giornalista e scrittore Alessandro De Angelis, mentre in collegamento dalla redazione del Fatto Quotidiano c’era Marco Travaglio, noto per il suo sarcasmo e la sua dialettica pungente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

