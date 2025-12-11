Lutto da Crescenzo | è morto Renato Iovine

È venuto a mancare a 55 anni Renato Iovine, proprietario del ristorante e hotel Crescenzo a Procida. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale, dove era conosciuto e stimato. Renato Iovine lascia un ricordo indelebile nel panorama gastronomico e ricettivo dell’isola, segnando profondamente amici, clienti e colleghi.

Si è spento a 55 anni Procida Renato Iovine, proprietario del ristorante hotel Crescenzo situato in via Maria Chiaiolella. Iovine conosciutissimo sull'isola prese le redini dell'attività trasformandola da locanda in attività imprenditoriale di grande prestigio a Procida.Sono tanti i messaggi di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Lutto per la scomparsa di Raffaele Mucerino https://www.necrologi-italia.it/Nola/Nola/funerale-Raffaele-Mucerino-68686.php?ref=wa E' possibile inviare gratuitamente messaggi di cordoglio. Il seguente post non ha scopi pubblicitari, ma solo quello di informar - facebook.com Vai su Facebook

Lutto a Procida, è morto Renato Iovine, 55 anni, titolare del ristorante hotel “Crescenzo” alla Chiaiolella - Procida oggi si ferma: è morto a 55 anni Renato Iovine, uno dei capisaldi dell'accoglienza e della ristorazione sull'isola del Golfo, titolare dello storico ristorante hotel "Crescenzo" alla ... fanpage.it scrive

Giuseppe Santopaolo morto a 53 anni, lutto a Qualiano: il sindaco lo aveva salvato in strada - Lutto a Qualiano, in provincia di Napoli, per la morte di Giuseppe Santopaolo, 53 anni, titolare del celebre Bar Santopaolo, meglio conosciuto come il “Bar di Crescenzo”. fanpage.it scrive