Lupo travolto da un veicolo Senza scampo sulla Statale 36

Martedì mattina lungo la Statale 36 in località Gallivaggio, nel comune di San Giacomo Filippo, è stato rinvenuto un lupo maschio deceduto dopo essere stato investito da un veicolo. L’esemplare, in ottima forma fisica, non ha avuto scampo, suscitando attenzione sulla presenza di questi predatori nel territorio.

Era un lupo maschio in ottima forma fisica l'esemplare trovato morto a bordo strada martedì mattina lungo la strada statale 36 in località Gallivaggio, nel comune di San Giacomo Filippo, in Valchiavenna. Lo ha rivelato l'autopsia effettuata ieri dai veterinari e dai tecnici specializzati dell'Izsler, in collaborazione con la Provincia di Sondrio. Il decesso dell'animale è stato causato dai gravi traumi interni riportati a seguito dell' impatto con un veicolo. È verosimile che il lupo investito facesse parte di un branco presente in Valle Spluga, per il quale anche recentemente sono stati raccolti indici certi di presenza e che si ritiene, allo stato attuale, composto da sei elementi.

