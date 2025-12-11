Lupin la stirpe immortale dove vedere il film al cinema e gratis in streaming
Lupin, la celebre saga dell'iconico ladro gentiluomo, torna sul grande schermo con il film
Lupin torna al cinema con Lupin the IIIRD – The Movie: La Stirpe Immortale, il nuovo lungometraggio diretto da Takeshi Koike che segna un ritorno atteso da quasi trent’anni. L’opera riporta sul grande schermo una versione più intensa e stilizzata del ladro gentiluomo creato da Monkey Punch, riprendendo l’estetica già vista negli OVA dedicati a Jigen, Goemon e Fujiko. Il film arriva nelle sale italiane l’11 dicembre grazie ad Anime Factory e prevede anche una proiezione speciale a Roma con ospiti del doppiaggio. Il titolo sarà distribuito in numerose regioni italiane, con una copertura significativa anche nelle aree tradizionalmente meno servite dalle uscite anime. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
> #Anime #AnimeFactory #FilmDiAnimazione #Giappone #LadroGentiluomo #LupinTheIIIRDTheMovieLaStirpeImmortale #Ossessioni #PlaionPictures #TakeshiKoike Vai su X
Lupin the IIIrd – The Movie – La stirpe immortale: più avventura che rapine LINK ALLA RECENSIONE NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com Vai su Facebook
Lupin The IIIrd - The Movie - La Stirpe Immortale, una nuova avventura per il ladro gentiluomo, che insiste più del solito sul lato action - Lupin e la sua gang – Jigen, Goemon e Fujiko Mine – si ritrovano coinvolti in un’avventura che ruota attorno a un antico manufatto legato a una misteriosa “stirpe immortale”: un clan sopravvissuto nei ... Lo riporta mymovies.it
Lupin the IIIrd - La stirpe immortale, recensione: un film esplosivo ma imperfetto - La stirpe immortale, l'ultimo film dell'arco narrativo raccontato dal regista Takeshi Koike: un'opera imperfetta ma dal design irresisti ... Come scrive movieplayer.it