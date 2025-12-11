lupin la stirpe immortale dove vedere il film al cinema e gratis in streaming

Lupin, la celebre saga dell'iconico ladro gentiluomo, torna sul grande schermo con il film

Lupin torna al cinema con Lupin the IIIRD – The Movie: La Stirpe Immortale, il nuovo lungometraggio diretto da Takeshi Koike che segna un ritorno atteso da quasi trent’anni. L’opera riporta sul grande schermo una versione più intensa e stilizzata del ladro gentiluomo creato da Monkey Punch, riprendendo l’estetica già vista negli OVA dedicati a Jigen, Goemon e Fujiko. Il film arriva nelle sale italiane l’11 dicembre grazie ad Anime Factory e prevede anche una proiezione speciale a Roma con ospiti del doppiaggio. Il titolo sarà distribuito in numerose regioni italiane, con una copertura significativa anche nelle aree tradizionalmente meno servite dalle uscite anime. 🔗 Leggi su Quifinanza.it