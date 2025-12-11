L’uomo e i luoghi Gli Edifici di Laminarie all’Arena del Sole

L'articolo esplora la nuova produzione di Laminarie, intitolata Edifici, vite che non demordono, in scena all’Arena del Sole. Attraverso questa rappresentazione, si indaga il rapporto tra uomo, spazi e architettura, riflettendo su come si abita oggi un edificio, una città e l’arte stessa. Un’occasione per confrontarsi con le trasformazioni del nostro modo di vivere gli spazi.

Costruisci una casa per viverci dentro o vivi per costruire una casa? Come si abita oggi un edificio, una città, l'arte stessa? Sono le domande alla base della nuova produzione di Laminarie, dal titolo Edifici, vite che non demordono, in prima assoluta oggi alle 20,30 al Teatro Arena del Sole. Lo spettacolo, concepito come un manifesto della poetica della compagnia guidata da Febo Del Zozzo e Bruna Gambarelli, riflette sul concetto di casa e indaga il legame tra l'essere umano e i luoghi che abita, esplorando l'abitare come condizione fisica, emotiva e simbolica, nonché come gesto creativo e politico.