L’uomo della carità integrale | doppio appuntamento ad Acerra per ricordare monsignor Riboldi

Ad Acerra si svolgeranno due eventi dedicati a monsignor Antonio Riboldi, figura emblematica nella lotta alla criminalità e simbolo di carità e impegno sociale. In occasione dell’ottavo anniversario della sua scomparsa, una giornata di studio e riflessione renderà omaggio alla sua memoria e al suo straordinario contributo alla comunità.

Una giornata di studio e riflessione per rendere omaggio alla figura di mons. Antonio Riboldi, il vescovo simbolo della lotta alla criminalità, in occasione dell’ottavo anniversario della morte, avvenuta il 10 dicembre 2017 a Stresa. L’appuntamento è in programma sabato 13 dicembre 2025 ad Acerra. Due le sessioni previste, ospitate nel Castello dei Conti (mattina) e nel Museo Diocesano (pomeriggio). L’iniziativa, patrocinata dai Comuni di Acerra e Santa Ninfa e dalla locale Diocesi, è promossa dalla Fondazione “Sant’Alfonso”, con la collaborazione di Organizzare la Speranza e l’Ordine degli Avvocati di Nola e ruota intorno al libro “Don Riboldi: l’uomo della carità integrale” (Edizioni Rosminiane Sodalitas, pp. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

L'intervento di don Maurizio PATRICIELLO alla presentazione del mio libro "DON RIBOLDI : l'uomo della Carità integrale" alla sala stampa della Camera Sabato 13 dicembre lo presentiamo ad Acerra di mattina al Castello dei Conti con l'intervento dei magistr