L’uomo che ha aggredito 10 donne in tre mesi a Prato | Le ha picchiate per odio etnico

Un giovane di 20 anni, Mohamed Amine Elouardaoui, marocchino con permesso di soggiorno, è stato coinvolto in una serie di aggressioni a Prato. Nel corso di tre mesi, ha aggredito e sfregiato dieci donne, motivato da un odio etnico. La vicenda ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Mohamed Amine Elouardaoui, 20 anni appena compiuti, marocchino con regolare permesso di soggiorno, ha picchiato e sfregiato dieci donne a Prato. Affetto da disturbi psichiatrici, sceglieva i bersagli in modo casuale. Perché odia le italiane. Lo psichiatra, dice il Corriere della Sera, ha scoperto che ha avuto una delusione d’amore: un’italiana in passato l’ha respinto. Da qui il gip ha riconosciuto nei suoi confronti l’aggravante dell’ odio etnico nei confronti delle donne italiane. Dieci aggressioni in tre mese. Elouardaoui ha mandato all’ospedale 10 donne in un mese. Alcune con il volto sfregiato, altre con fratture. 🔗 Leggi su Open.online

