L’uomo che aveva aggredito Ariana Grande è tornato alla carica | stavolta è stato cacciato da un concerto

Durante una tappa del Mayhem Tour di Lady Gaga al Lang Park Stadium di Brisbane, un uomo che aveva già aggredito Ariana Grande è stato nuovamente protagonista di un episodio inquietante, questa volta costretto a essere allontanato dalla sicurezza. L'incidente ha suscitato preoccupazione tra il pubblico e sottolineato l'importanza della sicurezza negli eventi musicali.

La sicurezza del Lang Park Stadium di Brisbane ha dovuto intervenire rapidamente martedì sera, durante una tappa del Mayhem Tour di Lady Gaga. Il motivo: Johnson Wen, l’uomo che appena un mese fa aveva tentato di aggredire Ariana Grande alla premiere di Wicked: For Good a Singapore, si era presentato al concerto. E questa volta, organizzatori e fan erano preparati. Wen, conosciuto sui social media come Pyjama Man, è stato immortalato dalle telecamere mentre veniva scortato fuori dal venue australiano tra gli applausi del pubblico. La sua fama di serial intruder lo precede: i fan più attenti avevano addirittura stampato foto del suo volto da distribuire come alert, trasformando la serata in un’operazione di vigilanza collettiva che ha ricordato più un episodio di Black Mirror che un normale concerto pop. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - L’uomo che aveva aggredito Ariana Grande è tornato alla carica: stavolta è stato cacciato da un concerto

