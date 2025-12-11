Lunghe file per i farmaci salvavita il sindaco di Palma Campania | Intervenga la Regione

A Palma Campania si registrano lunghe attese per i farmaci salvavita, mettendo a dura prova il personale del Distretto 52. Il sindaco richiede un intervento urgente della Regione per affrontare questa criticità e garantire un servizio più efficiente e sicuro per i cittadini.

di Carmen Cretoso " Il personale del Distretto 52 é costretto spesso ad operare in condizioni estreme. Utenza e lavoratori meritano dignità, rispetto e servizi all'altezza di un territorio che chiede solo di poter esercitare un diritto fondamentale: quello alla cura. Non possiamo continuare a definire "normalità" ciò che è, a tutti gli effetti, un'emergenza", con queste dichiarazioni il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, fa sapere di essere a conoscenza della situazione emergenziale denunciata dal nostro giornale. Sia al Pagliarone di Ottaviano che al distretto sanitario di Palma Campania, la cui utenza proviene anche dai paesi limitrofi, sono poche le ore settimanali dedicate all'erogazione di farmaci specifici.