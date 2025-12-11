lunch atop a skyscraper la storia della foto del 1932 sulla copertina del time

Sam Altman, Elon Musk e Mark Zuckerberg assieme agli «architetti dell’intelligenza artificiale» seduti su una trave d’acciaio sospesa su New York. È una delle due copertine con cui il Time ha annunciato la Persona dell’anno 2025, titolo assegnato ormai dal lontano 1927. L’immagine, generata – ça va sans dire – grazie a un software IA è la nuova versione di un celebre scatto d’epoca che ha fatto la storia della fotografia e che è diventato simbolo di un’intera epoca. Si tratta della famosissima Lunch atop a Skyscraper, risalente al settembre 1932 e pubblicata su un supplemento domenicale del New York Herald a inizio ottobre per mostrare al mondo l’imperiosa costruzione del Rockfeller Center, un luogo oggi iconico della Grande Mela. 🔗 Leggi su Lettera43.it

