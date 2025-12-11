Lunch atop a Skyscraper la storia della foto del 1932 sulla copertina del Time
Sam Altman, Elon Musk e Mark Zuckerberg assieme agli «architetti dell’intelligenza artificiale» seduti su una trave d’acciaio sospesa su New York. È una delle due copertine con cui il Time ha annunciato la Persona dell’anno 2025, titolo assegnato ormai dal lontano 1927. L’immagine, generata – ça va sans dire – grazie a un software IA è la nuova versione di un celebre scatto d’epoca che ha fatto la storia della fotografia e che è diventato simbolo di un’intera epoca. Si tratta della famosissima Lunch atop a Skyscraper, risalente al settembre 1932 e pubblicata su un supplemento domenicale del New York Herald a inizio ottobre per mostrare al mondo l’imperiosa costruzione del Rockfeller Center, un luogo oggi iconico della Grande Mela. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Le immagini che fanno la Storia – Lunch atop a Skyscraper - Lunch atop a Skyscraper, pranzo in cima a un grattacielo, è il titolo della famosa fotografia di Charles Clyde Ebbets, scattata nel settembre 1932 durante la costruzione del principale grattacielo del ... Come scrive ticinolive.ch
"Lunch Atop a Skyscraper" - "Lunch Atop a Skyscraper" letteralmente "pranzo in cima a un grattacielo" e infatti la foto, con una ambientazione "America anni 30", ritrae un pranzo ad alta quota su una gru, è tra le più famose e ... Si legge su sanmarinortv.sm