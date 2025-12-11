Luminarie weekend da record Oltre 64mila accessi in centro In 1.800 sulla pista di ghiaccio

Ilrestodelcarlino.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana dell’Immacolata a piazza Saffi ha registrato numeri record di afflusso, con oltre 64.000 visitatori nel centro e 1.800 persone sulla pista di ghiaccio. Un weekend di grande fermento e partecipazione che ha reso la festa ancora più speciale per la comunità locale.

Sono numeri record quelli che hanno caratterizzato il weekend culminato nella festa dell’Immacolata in piazza Saffi. A certificare il successo alcuni indicatori concreti: i sette varchi elettronici di FMI, tra sabato, domenica e lunedì hanno rilevato 64.402 ingressi tra autoveicoli e motocicli, oltre alle centinaia di pedoni e biciclette escluse dal conteggio. Non solo centro storico: i ‘Giardini di luce’ sono stati letteralmente presi d’assalto: il conta persone installato sui cancelli di piazzale della Vittoria ha registrato, nella fascia oraria 16-23, 4.654 ingressi in tre giorni, più un ulteriore 30% dato da quei cittadini che sono entrati da viale Spazzoli e via Zanchini: oltre 6mila ingressi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

luminarie weekend da record oltre 64mila accessi in centro in 1800 sulla pista di ghiaccio

© Ilrestodelcarlino.it - Luminarie, weekend da record. Oltre 64mila accessi in centro. In 1.800 sulla pista di ghiaccio

luminarie weekend record oltreLuminarie, weekend da record. Oltre 64mila accessi in centro. In 1.800 sulla pista di ghiaccio - In tre giorni tantissime famiglie hanno scelto il cuore cittadino, registrati anche 6mila ingressi per i Giardini di Luce. Si legge su ilrestodelcarlino.it