Luminarie weekend da record Oltre 64mila accessi in centro In 1.800 sulla pista di ghiaccio

Il fine settimana dell’Immacolata a piazza Saffi ha registrato numeri record di afflusso, con oltre 64.000 visitatori nel centro e 1.800 persone sulla pista di ghiaccio. Un weekend di grande fermento e partecipazione che ha reso la festa ancora più speciale per la comunità locale.

Sono numeri record quelli che hanno caratterizzato il weekend culminato nella festa dell’Immacolata in piazza Saffi. A certificare il successo alcuni indicatori concreti: i sette varchi elettronici di FMI, tra sabato, domenica e lunedì hanno rilevato 64.402 ingressi tra autoveicoli e motocicli, oltre alle centinaia di pedoni e biciclette escluse dal conteggio. Non solo centro storico: i ‘Giardini di luce’ sono stati letteralmente presi d’assalto: il conta persone installato sui cancelli di piazzale della Vittoria ha registrato, nella fascia oraria 16-23, 4.654 ingressi in tre giorni, più un ulteriore 30% dato da quei cittadini che sono entrati da viale Spazzoli e via Zanchini: oltre 6mila ingressi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it