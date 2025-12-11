L’ultimo turno 2020 come finisce | spiegazione finale del film
L’ultimo turno è un film del 2020 diretto da Andrew Cohn, in onda su TV2000. La storia segue Stanley, un anziano dipendente di un fast-food che, dopo 38 anni di turni notturni, decide di lasciare il suo lavoro. Attraverso questa decisione, il film esplora temi di routine, cambiamento e riflessione sulla vita lavorativa.
L’ultimo turno è un film del 2020 diretto da Andrew Cohn, che va in onda stasera su TV2000. La trama vede protagonista Stanley, un anziano uomo che lavora in un fast-food e dopo 38 anni di turni di notte, decide di lasciare il lavoro. Durante il suo ultimo week-end, la sua vita prende una svolta inaspettata quando arriva il suo sostituto, Jevon. L’ultimo turno: riassunto trama completa del film. Leggi anche: Nell’ombra del killer (2021) come finisce: spiegazione finale. Il film inizia con Stanley, che dopo aver lavorato per 38 anni in un fast food, è pronto ad andare in pensione. Durante l’ultima sua settimana di lavoro, l’uomo deve aiutare Jevon, un ragazzo straniero che dovrà sostituirlo, a prendere il suo posto. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
#Cinema | "L’ultimo turno" con Richard Jenkins e Ed O’Neill Stasera #11dicembre in prima serata su #TV2000 Canale 28 157 Sky L’ultimo turno di Stanley al fast food dove lavora prende una svolta inaspettata quando gli chiedono di insegnare il m Vai su X
Nell’ultimo turno di coppa, giocato alle ore 21, l’Apulia Trani cade per 0-1 al cospetto del Bisceglie che porta a casa i tre punti e la qualificazione grazie ad una marcature di Petruzzella al 27’ della prima frazione. Al 9’ si vede l’Apulia Trani con Delvecchio che - facebook.com Vai su Facebook