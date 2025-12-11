L’ultimo turno 2020 come finisce | spiegazione finale del film

L’ultimo turno è un film del 2020 diretto da Andrew Cohn, in onda su TV2000. La storia segue Stanley, un anziano dipendente di un fast-food che, dopo 38 anni di turni notturni, decide di lasciare il suo lavoro. Attraverso questa decisione, il film esplora temi di routine, cambiamento e riflessione sulla vita lavorativa.

Durante il suo ultimo week-end, la sua vita prende una svolta inaspettata quando arriva il suo sostituto, Jevon. L'ultimo turno: riassunto trama completa del film. Il film inizia con Stanley, che dopo aver lavorato per 38 anni in un fast food, è pronto ad andare in pensione. Durante l'ultima sua settimana di lavoro, l'uomo deve aiutare Jevon, un ragazzo straniero che dovrà sostituirlo, a prendere il suo posto.