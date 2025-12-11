L' ultima frontiera del lusso | i cerotti di Hermès
Hermès inaugura una nuova frontiera del lusso con i suoi cerotti decorativi. Non destinati ai piccoli tagli, ma pensati come accessori di alta moda, questi set di bende rappresentano una tendenza innovativa: oggetti di scarso utilizzo trasformati in dettagli di stile esclusivi e sofisticati.
Non sono per i piccoli tagli, ma altamente decorativi: per la serie «oggetti dalla scarsa utilità eletti ad accessori deluxe», è arrivato il turno di Hermès, che ci propone un set di 3 bende per personalizzare qualsiasi cosa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
