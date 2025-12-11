Lukaku punta a rientrare per la Supercoppa contro il Milan a Riyadh CorSport
Romelu Lukaku si prepara a rientrare in campo in vista della Supercoppa contro il Milan a Riyadh. Il suo ritorno rappresenta un'importante opportunità per il Napoli, anche se al momento non è ancora stata comunicata una data ufficiale per il suo ritorno tra i convocati.
. Si avvicina il rientro di Romelu Lukaku, anche se al momento non c’è ancora una data precisa su quando potrà tornare nell’elenco dei convocati del Napoli. Il centravanti belga si sta avvicinando al recupero dopo l’infortunio e Conte ha spiegato che sarà lo stesso giocatore a dirgli quando sarà pronto per il gruppo, quindi la convocazione resta incerta ma vicina. Ne parla il Corriere dello Sport: “Romelu Lukaku, il vero obiettivo è partire per Riyad con i compagni. Il 18 dicembre il Napoli sfiderà il Milan per la semifinale di Supercoppa: è quella la partita cerchiata in rosso sul calendario, la sfida che Big Rom vorrà tornare a vivere dalla panchina, accanto alla squadra, esattamente quattro mesi dopo il suo infortunio a Castel di Sangro in amichevole contro l’Olympiacos. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
