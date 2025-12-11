Luiss inaugura l’anno accademico 2025-2026 al centro il futuro dell’Ue | Visione e responsabilità per un Rinascimento italiano ed europeo

L’Università Luiss Guido Carli ha inaugurato l’anno accademico 2025-2026, con un focus sul futuro dell’Unione Europea. L’evento, svoltosi nell’Aula Magna del Campus di Viale Pola a Roma, ha visto al centro della cerimonia temi di visione e responsabilità per un rinascimento italiano ed europeo.

Roma – L’Università Luiss Guido Carli ha inaugurato giovedì 11 dicembre, nell’Aula Magna del Campus di Viale Pola, l’ Anno Accademico 2025-2026. Al centro della cerimonia l’Europa e l’impatto delle prossime sfide globali, temi analizzati sotto i profili giuridico-istituzionale ed economico dagli autorevoli contributi di due ospiti d’eccezione: Giovanni Amoroso, presidente della Corte costituzionale e Carlo Messina, Ceo di Intesa Sanpaolo. Il Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo Carlo Messina con il presidente della Luiss Giorgio Fossa durante la cerimonia d’inaugurazione dell'Anno Accademico 2025-2026 dell’universita Luiss Guido Carli, Roma, 11 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Luiss inaugura l’anno accademico 2025-2026, al centro il futuro dell’Ue: “Visione e responsabilità per un Rinascimento italiano ed europeo”

Luiss inaugura l'anno accademico 2025-26 con due importanti riconoscimenti ift.tt/4flBY0R Vai su X

SAVE THE DATE - Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Accademico 2025-2026. Giovedì 11 dicembre alle ore 15:00, nell’Aula Magna Mario Arcelli, #Luiss inaugurerà l’Anno Accademico 2025-2026 con la tradizionale Cerimonia. Dopo la Relazione del R - facebook.com Vai su Facebook

Luiss inaugura l’Anno accademico 2025-2026, al centro il futuro dell’Europa - (LaPresse) Il futuro dell'Europa, i mutamenti internazionali e l'intelligenza artificiale al centro dell'inaugurazione dell'Università Luiss Guido Carli. Come scrive ilmessaggero.it

Università Luiss inaugura l’anno accademico 2025-26: al centro il futuro dell’Europa - Ospiti Giovanni Amoroso, presidente della Corte costituzionale e Carlo Messina, consigliere delega ... Scrive corriere.it