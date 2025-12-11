Luigi Mangione video inedito dell’arresto per l’omicidio del CEO di UnitedHealthcare

Panorama.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità statunitensi hanno pubblicato un video inedito che mostra l’arresto di Luigi Mangione, 27enne accusato dell’omicidio di Brian Thompson, CEO di UnitedHealthcare, avvenuto il 4 dicembre 2024. Il filmato, registrato dalle bodycam, fornisce dettagli sulla procedura di cattura e fa luce sulle circostanze dell’episodio.

Le autorità statunitensi hanno reso pubblico il filmato bodycam che documenta l’arresto di Luigi Mangione, il 27enne accusato dellomicidio del 4 dicembre 2024 di Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealthcare. Il fermo è avvenuto pochi giorni dopo, il 9 dicembre all’interno di un McDonald’s di Altoona, in Pennsylvania. Nel video si vedono gli agenti avvicinarsi all’uomo, seduto in un angolo del locale con cappello e mascherina che i poliziotti chiedono di abbassare per l’identificazione. Quando gli viene richiesto di fornire le proprie generalità e un documento, Mangione risponde col nome falso di Mark Rosario e mostra una carta d’identità poi rivelatasi contraffatta. 🔗 Leggi su Panorama.it

