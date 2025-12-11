Luigi Mangione video inedito dell’arresto per l’omicidio del CEO di UnitedHealthcare

Le autorità statunitensi hanno pubblicato un video inedito che mostra l’arresto di Luigi Mangione, 27enne accusato dell’omicidio di Brian Thompson, CEO di UnitedHealthcare, avvenuto il 4 dicembre 2024. Il filmato, registrato dalle bodycam, fornisce dettagli sulla procedura di cattura e fa luce sulle circostanze dell’episodio.

Le autorità statunitensi hanno reso pubblico il filmato bodycam che documenta l’arresto di Luigi Mangione, il 27enne accusato dell’omicidio del 4 dicembre 2024 di Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealthcare. Il fermo è avvenuto pochi giorni dopo, il 9 dicembre all’interno di un McDonald’s di Altoona, in Pennsylvania. Nel video si vedono gli agenti avvicinarsi all’uomo, seduto in un angolo del locale con cappello e mascherina che i poliziotti chiedono di abbassare per l’identificazione. Quando gli viene richiesto di fornire le proprie generalità e un documento, Mangione risponde col nome falso di Mark Rosario e mostra una carta d’identità poi rivelatasi contraffatta. 🔗 Leggi su Panorama.it