Luigi De Magistris | Manfredi ad Atreju? Io non ci sarei mai andato Napoli ha una storia antifascista da rispettare
In questa intervista, Luigi De Magistris commenta la partecipazione di Gaetano Manfredi ad Atreju, esprimendo la sua opinione sulla questione. L'ex sindaco di Napoli sottolinea l'importanza di rispettare la storia antifascista della città e critica la scelta di Manfredi, definendola inopportuna. Un punto di vista che apre un dibattito sulla memoria storica e le scelte politiche.
Intervista all'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Che attacca: "Manfredi ad Atreju era inopportuno. È totalmente scollegato dal popolo che amministra". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Luigi de Magistris added a new photo. - Luigi de Magistris - facebook.com Vai su Facebook
Cassino – Domani 11 dicembre la presentazione di “Poteri occulti” di Luigi De Magistris - Si terrà domani 11 dicembre alle ore 18:00, presso la Sala Restagno del Comune di Cassino, l’incontro con Luigi ... Come scrive ilpuntoamezzogiorno.it
Scontro tra De Magistris a Gasparri: “Non sono più io il sindaco di Napoli, c’è Manfredi che non conosce nessuno” - Il senatore attacca l’ex sindaco di Napoli, che replica: “Avrebbe fatto bene a fare il sindaco, senatore, così ... Secondo fanpage.it