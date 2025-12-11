L’Ue fa un passo avanti sugli asset russi ma Belgio e Italia mettono una riserva Le fratture pericolose

Ilfoglio.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unione Europea avanza nell'adozione di misure sugli asset russi, con un piano che coinvolge 210 miliardi di euro. Tuttavia, Belgio e Italia esprimono riserve, evidenziando tensioni e divisioni interne. La questione evidenzia le fragilità e le sfide di un'Europa unita nel rispondere alle complesse dinamiche geopolitiche.

Bruxelles. I governi dell’Unione europea hanno compiuto il primo passo per utilizzare 210 miliardi di euro di. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

l8217ue fa un passo avanti sugli asset russi ma belgio e italia mettono una riserva le fratture pericolose

© Ilfoglio.it - L’Ue fa un passo avanti sugli asset russi ma Belgio e Italia mettono una riserva. Le fratture pericolose

Politica di coesione: fa un passo avanti la mini-riforma di Fitto che guarda al post-2027 - riforma della Politica di coesione proposta ad aprile dal vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, con delega alle politiche regionali. Da ilsole24ore.com