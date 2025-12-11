L’Ue fa un passo avanti sugli asset russi ma Belgio e Italia mettono una riserva Le fratture pericolose

L'Unione Europea avanza nell'adozione di misure sugli asset russi, con un piano che coinvolge 210 miliardi di euro. Tuttavia, Belgio e Italia esprimono riserve, evidenziando tensioni e divisioni interne. La questione evidenzia le fragilità e le sfide di un'Europa unita nel rispondere alle complesse dinamiche geopolitiche.

La chirurgia robotica compie un nuovo passo avanti nel campo oftalmologico. Un team dell'Università dello Utah ha sviluppato un robot chirurgico che rivoluziona la microchirurgia oculare. Montato su un casco che stabilizza la testa del paziente, il dispositivo

"Sulle querele temerarie un passo avanti grazie alle battaglie del Pd, ma il testo resta insufficiente. La maggioranza sia coerente: ministri e deputati ritirino le querele ai giornalisti". Ascolta @Piero_De_Luca:

Politica di coesione: fa un passo avanti la mini-riforma di Fitto che guarda al post-2027 - riforma della Politica di coesione proposta ad aprile dal vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, con delega alle politiche regionali.