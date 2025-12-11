L’Ue apre una procedura d’infrazione contro l’Ungheria di Orbán | Viola la libertà di stampa e la protezione delle fonti

La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Ungheria di Viktor Orbán, accusata di aver violato la libertà di stampa e le norme sulla protezione delle fonti, in seguito all’applicazione della nuova legge europea sui media e alla direttiva sui servizi di media audiovisivi.

La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Ungheria per violazione della nuova legge europea sulla libertà dei media (Emfa) e di alcuni obblighi previsti dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi. La normativa è entrata in vigore lo scorso 8 agosto per garantire il pluralismo e la trasparenza dei media all’interno del mercato Ue. Secondo l’esecutivo comunitario, Budapest non garantisce un’adeguata protezione delle fonti giornalistiche, né la tutela delle comunicazioni riservate. La Commissione contesta poi l’assenza di un’efficace protezione giurisdizionale in caso di violazione di tali diritti. 🔗 Leggi su Open.online

