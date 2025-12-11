L’Ucraina invia il contro-piano di pace agli Usa Ma Trump gela Zelensky Macron Merz e Starmer | Vogliono vedermi? Non ho tempo da perdere

L’Ucraina ha presentato agli Stati Uniti una contro-proposta di pace per risolvere il conflitto, cercando un accordo che coinvolga tutte le parti coinvolte. Tuttavia, le reazioni di leader internazionali, tra cui Trump, Macron, Merz e Starmer, evidenziano tensioni e divergenze su come procedere verso una soluzione condivisa.

Il governo ucraino ha inviato alla Casa Bianca la sua contro-proposta per arrivare a un accordo per la fine della guerra accettabile da tutte le parti – gli Usa, i partner europei e la stessa Russia. Lo scrive Axios citando fonti informate di Washington e Kiev. Il nuovo capo negoziatore ucraino Rustem Umerov ha inviato a Jared Kushner, il genero di Trump tornato ad avere un ruolo di primo piano in politica estera, quella che di fatto è una riposta «punto per punto» al piano Usa presentato nelle scorse settimane e considerato molto vicino agli obiettivi della Russia riguardo i nodi per la fine della guerra.

La guerra in Ucraina e l'instabilità geopolitica in diversi scenari di conflitto a livello globale hanno causato la riduzione dei controlli sulle armi che l'Italia detiene e che ha inviato a Kiev negli ultimi mesi. A spiegarlo è il governo di Giorgia Meloni nell'annuale rel

Zelensky dice sì a un accordo per la pace in Ucraina, l'ultima versione del "piano in 28 punti" seguito dal "piano in 19 punti" e da un terzo negoziato ieri a Abu Dhabi. Trump invia due fedelissimi a Mosca e Kiev per l'ultima pressione. Ora tocca alla Russia