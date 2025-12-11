Lucca piace al Milan | scenari e ostacoli verso gennaio

Forzazzurri.net | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Lucca continua ad attirare l'interesse di grandi club italiani, tra cui il Milan, in vista della sessione di mercato di gennaio. L'eventuale trasferimento apre scenari e pone ostacoli, mentre le trattative tra Milan e Napoli si fanno più intense. Ecco un approfondimento sulle dinamiche e le possibilità legate al futuro dell'attaccante.

Il possibile intreccio di mercato tra Milan e Napoli attorno al nome di Lorenzo Lucca continua . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

lucca piace al milan scenari e ostacoli verso gennaio

© Forzazzurri.net - Lucca piace al Milan: scenari e ostacoli verso gennaio

lucca piace milan scenariMilan, per l’attacco piace molto anche Lucca: la situazione - Il Milan valuta Lorenzo Lucca per l’attacco: il profilo piace, ma i costi rendono l’operazione complessa. Lo riporta msn.com

lucca piace milan scenariLucca-Milan, da Milano: "Manovre dell'agente, ma ADL lo da alla diretta rivale?" - Antonello Gioia, giornalista di MilanNews, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che ... Si legge su tuttonapoli.net