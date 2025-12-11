Lucca incidente sul lavoro | muore schiacciato dal carico del trattore

Un incidente sul lavoro a Lucca ha causato la morte di un lavoratore, schiacciato dal carico di un trattore. Sul luogo sono intervenuti i servizi di prevenzione, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e i rilievi necessari.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL), insieme a Carabinieri e Vigili del Fuoco L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

