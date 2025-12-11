Lucca ha il sì di Allegri se Lukaku darà garanzie potrebbe partire a gennaio

Lucca ha ottenuto il sì di Allegri, con possibilità di trasferimento a gennaio se Lukaku garantisce affidabilità. Secondo Matteo Moretto, il Milan valuta le mosse di mercato e potrebbe considerare un rilancio per un nuovo attaccante, in particolare se Gimenez dovesse partire. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione alle decisioni dei club e alle opportunità di mercato.

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato di calciomercato sul YouTube e approfondito la posizione Milan rispetto a Gimenez e Lucca: «Se parte Gimenez, allora il Milan potrebbe fare spazio a una nuova punta. Ad oggi, però, sia l’entourage del giocatore che il calciatore stesso continuano a dire che vogliono continuare a stare in rossonero. Nella testa di Gimenez è difficile dunque andar via già a gennaio, magari a giugno il discorso potrebbe cambiare. Nelle prossime settimane ne sapremo di più. Potrebbe interessarti: Napoli, Lucca non è sul mercato e gli azzurri non sono interessati a Loftus-Cheek Dipende intanto dall’importanza di Gimenez all’interno della rosa e ora lui ha perso posizioni nelle gerarchie di Allegri e poi bisognerà capire anche le eventuali offerte che arriveranno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lucca ha il sì di Allegri, se Lukaku darà garanzie potrebbe partire a gennaio

@MatteMoretto: "Allegri apprezza #Lucca, cosa filtra sul possibile scambio" "Si sta parlando di un possibile scambio tra #Milan e #Napoli, sul tavolo #LoftusCheek e Lorenzo Lucca. L'arrivo di un attaccante però dipende dall'eventuale partenza di #Gimene Vai su X

Moretto: “Scambio Loftus Cheek- Lucca possibile solo se Lucca intanto venisse riscattato prima dal Napoli a Gennaio, dovrebbe prima riscattarlo e poi fare lo scambio di prestiti. Lucca piace ad Allegri ma il Napoli non sarebbe felicissimo di darlo a una sua co - facebook.com Vai su Facebook

MERCATO - Moretto: "L'uscita di Lucca a gennaio non è da escludere, è gradito ad Allegri" - Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato di Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, in un suo intervento sui canali social del collega Fabrizio Romano: "Se parte Gimenez, allora il ... Segnala napolimagazine.com

Moretto: "Milan su Lucca, c'è l'ok di Allegri. Ma l'affare dipenderà da Lukau" - Matteo Moretto ha riportato nuove indiscrezioni in merito all'interessamento da parte del Milan per Lorenzo Lucca. Secondo areanapoli.it