L' ospedale brianzolo fra i migliori in Italia per le neo-mamme

Monzatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale brianzolo si distingue come uno dei migliori in Italia per le neo-mamme, grazie alle eccellenti performance registrate nel settore della gravidanza e del parto. Secondo il Piano Nazionale Esiti (PNE) 2025, presentato da Agenas, la struttura si colloca tra le eccellenze nazionali, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per le future mamme.

Secondo il Piano nazionale esiti (Pne) 2025 presentato da Agenas è tra le strutture italiane con le migliori performance italiane per quel che concerne la gravidanza e il parto.  Si parla del Punto nascita dell'ospedale Pio XI di Desio (Asst Brianza), confermatosi tra i primi 10 migliori reparti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

ospedale brianzolo migliori italiaL'ospedale brianzolo fra i migliori in Italia per le neo-mamme - Secondo il Piano nazionale esiti (Pne) 2025 presentato da Agenas è tra le strutture italiane con le migliori performance italiane per quel che concerne la gravidanza e il parto. monzatoday.it scrive

ospedale brianzolo migliori italiaMigliori ospedali d’Italia, cinque lombardi nei primi 15: ecco quali sono - Rapporto Agenas, la valutazione in base gli indicatori relativi a 8 diverse aree cliniche: cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, oste ... Scrive ilgiorno.it