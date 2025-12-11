L' ospedale brianzolo fra i migliori in Italia per le neo-mamme
L'ospedale brianzolo si distingue come uno dei migliori in Italia per le neo-mamme, grazie alle eccellenti performance registrate nel settore della gravidanza e del parto. Secondo il Piano Nazionale Esiti (PNE) 2025, presentato da Agenas, la struttura si colloca tra le eccellenze nazionali, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per le future mamme.
Secondo il Piano nazionale esiti (Pne) 2025 presentato da Agenas è tra le strutture italiane con le migliori performance italiane per quel che concerne la gravidanza e il parto. Si parla del Punto nascita dell'ospedale Pio XI di Desio (Asst Brianza), confermatosi tra i primi 10 migliori reparti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In Brianza un congresso internazionale sulla malattia diverticolare. L'evento è organizzato dal Dottor Dario Maggioni, direttore della Chirurgia Generale dell’Ospedale di Desio, struttura che da 3 anni dirige il Diverticular Disease Registry https://primamonza.it/ - facebook.com Vai su Facebook
L'ospedale brianzolo fra i migliori in Italia per le neo-mamme - Secondo il Piano nazionale esiti (Pne) 2025 presentato da Agenas è tra le strutture italiane con le migliori performance italiane per quel che concerne la gravidanza e il parto. monzatoday.it scrive
Migliori ospedali d’Italia, cinque lombardi nei primi 15: ecco quali sono - Rapporto Agenas, la valutazione in base gli indicatori relativi a 8 diverse aree cliniche: cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, oste ... Scrive ilgiorno.it