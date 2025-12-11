L'oroscopo di venerdì 12 dicembre 2025 | Mercurio ufficialmente in Sagittario

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'astrologia di venerdì 12 dicembre 2025 si concentra sull'influsso di Mercurio in Sagittario e la forte attivazione di Marte, che crea tensioni tra i segni. Tuttavia, la presenza della Luna in Vergine offre un'ancora di stabilità, aiutando a gestire le energie intense di questa giornata.

Marte è sollecitatissimo nell'oroscopo di venerdì 12 dicembre 2025 e i 12 segni zodiacali risentono di questa tensione: per fortuna c'è la Luna in Vergine a darci stabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

