L’oro è del popolo italiano rischi da capitali stranieri in Bankitalia | il dossier riservato di FdI
Il dossier riservato di Fratelli d’Italia analizza le implicazioni dell’emendamento alla manovra sulle riserve auree di Bankitalia, sottolineando come l’oro appartenga al popolo italiano e mettendo in discussione i rischi legati a capitali stranieri. L’articolo approfondisce i punti chiave della nota, smontando eventuali fake news e chiarendo la posizione del partito sull’argomento.
‘ Oro di Bankitalia al popolo italiano: smontiamo le fake news’. Ecco il titolo della nota informativa di Fratelli d’Italia in riferimento all’emendamento alla manovra. “Il capitale della Banca d’Italia, comprese quindi le riserve auree, è detenuto da banche, assicurazioni, fondazioni, enti ed istituti di previdenza, fondi pensione ecc. aventi sede legale in Italia. In molti casi si tratta di soggetti privati, alcuni dei quali controllati da gruppi stranieri”, si legge nella nota informativa anticipata da Repubblica e Corriere. “L’Italia – si legge nel documento visionato da LaPresse – non può correre il rischio che soggetti privati rivendichino diritti sulle riserve auree degli italiani”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
«L'oro è del popolo italiano, dentro Bankitalia ci sono capitalia stranieri rischiosi»: il dossier riservato di FdI Vai su X
Nella mia intervista a @larepubblica ho chiarito un punto essenziale: si può discutere della forma, non della sostanza. La proprietà dell’oro custodito da Bankitalia appartiene al popolo italiano e riconoscerlo significa rafforzare la trasparenza e la legittimazion - facebook.com Vai su Facebook
Leggi anche: Malan | l’oro delle riserve auree è degli italiani Non è piovuto dal cielo e non è un regalo di banche estere
Leggi anche: L’oro di Bankitalia è dello Stato come è scritto nei trattati europei